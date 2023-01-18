Учебный центр для пилотов откроется в Хабаровске Фото: @gorbacheva_live Фото: Социальные сети

В Хабаровском крае начнут готовить пилотов гражданской авиации. Для этого в столице региона откроют специализированный учебный центр. Он будет работать на базе Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

- Мы подписали соглашение с «ХабАвиа» и Санкт-Петербургским университетом. Вместе с ректором вуза Юрием Михальчевским мы утвердили план действий по созданию учебного центра. Его ученики смогут пройти подготовку и переподготовку по разным специальностям, - сказала Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Сейчас в регионе нет учреждений, где будущие пилоты могли бы пройти подготовку. Чтобы окончить вуз, местным жителям приходится учиться в вузах в западной части России. Развитие сферы авиаперевозок невозможно без собственных специалистов, поэтому было принято решение готовить их в Хабаровске.

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