Минстрой Хабаровского края наращивает потенциал строительства нового жилья Фото: минстрой Хабаровского края

Региональный минстрой следит за развитием строительной отрасли. По поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, к 2025 году нужно сдавать миллион квадратных метров в год.

- Ввод жилья - один из основных показателей работы строительного комплекса. Ежегодно мы наращиваем эти объемы. В 2022 году мы перевыполнили план на 60 тысяч квадратов, - сказал Керим Сунгуров, зампред правительства края по вопросам строительства.

В 2022 году у застройщиков получилось ввести в эксплуатацию чуть больше 374 тысяч квадратов, а в этом ожидается, что будет построено около 400 тысяч. В работе сегодня находится 984 тысячи метров.

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