Росгвардейцы оборудуют места для крещенских купаний в Хабаровске Фото: Восточный округ Росгвардии

Сотрудники Росгвардии готовят места для крещенских купаний в Хабаровске. К 19 января они обустроят две иордани: первую - на Минусинской в районе Красной Речки, а вторую - на пруду в парке «Северном». Рядом с ними установят палатки для обогрева, подготовят места, где хабаровчане смогут пообедать. Уже завтра росгвардейцы будут угощать здесь горожан армейской кашей.

- Несмотря на холодную погоду, для хабаровчан сыграют военные музыканты оркестра Управления Росгвардии по Хабаровскому краю, - рассказали в пресс-службе Восточного округа Росгвардии.

Сотрудники ведомства и военнослужащие будут нести дежурства во время купаний, бойцы ОМОН проверят безопасность храмов и церквей, в которых 19 января будут проходить богослужения.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.