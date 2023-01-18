Все для фронта, все для победы!

Кирилл Цмакалов, председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию

Авторская колонка Кирилла Цмакалова, председателя постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию.

Колумнист «КП» подготовил статью, в которой поднимает очень важный вопрос, затрагивающий судьбы наших земляков.

- Мои старшие товарищи - депутаты Госдумы и сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева, Вадим Деньгин предложили внести изменения в федеральный закон «О ветеранах», чтобы у ребят, вернувшихся с полей СВО, было право на бесплатную психологическую помощь.

Законопроект также предусматривает обеспечение инвалидов и ветеранов боевых действий медико-психологической реабилитацией после окончания контракта. Но правкомиссия новеллу «зарубила».

В памяти всплывает история с оплатой лечения воинов-афганцев, которым в свое время чиновники сказали: «А мы вас туда не посылали».

Как человек служивый, не понаслышке знаю, какая реабилитация требуется человеку, стрелявшему в человека, хоть и во врага. Мы должны помочь тем, кто будет возвращаться к мирной жизни, чтобы не запили, не дай бог, или не проявили агрессию дома или на улице.

Не забывайте, воевавшие здесь, дома, могут столкнуться с теми, кто отрицает правоту страны в ведении СВО, что за этим стоит, понимаете. Поэтому сломленных судеб, где превалирует измененная психика, быть не должно.

Но те, кто завернул законопроект, мотивировали это «избыточной мерой», якобы все вопросы психологической реабилитации предусмотрены существующими нормами. Но они явно недостаточны. Ведь медицинские льготы положены только ветеранам боевых действий после выхода на пенсию или по инвалидности.

Считаю, законодателям и регионов, и российского парламента надо вернуться к этой теме, если люди идут на фронт за Россию, о них надо позаботиться.