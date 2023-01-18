Хабаровский край стал регионом с высокой инвестиционной привлекательностью Фото: Евгения ГУСЕВА

По результатам оценки инвестиционной привлекательности Хабаровский край занял 21 место, поднявшись на 11 позиций. Этому поспособствовало развитие институциональной среды и инфраструктуры региона.

- За год Хабаровский край повысил статус со среднего уровня инвестиционной привлекательности до высокого: с IC4 до IC3, - рассказали в региональном минэкономразвития.

Субъекты России, которые имеют класс IC3, остаются инвестиционными лидерами даже во время кризисов. За девять месяцев прошлого года инвестиции в основной капитал Хабаровского края составили 165,7 миллиарда рублей, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Наибольший объем инвестиций в крае приходится на сферы транспортировки и хранения товаров, на обрабатывающие производства и добычу полезных ископаемых.

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