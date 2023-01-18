Прогноз погоды в Биробиджане обещает очень холодную неделю Фото: администрация Биробиджана

Мэрия Биробиджана объявила об отмене занятий в школах города. Связано это с жуткими холодами, которые будут держаться ближайшую неделю. Отмена уроков из-за морозов объявлена с 19 по 25 января.

Прогноз погоды в Биробиджане обещает очень холодную неделю. Морозы будут достигать около -40 градусов, ситуацию усугубит ветер. Власти приняли решение об отмене уроков в школах города. Но это не означает, что ученики будут предоставлены сами себе.

- На основании требований санитарных норм, в период сильных морозов учащиеся могут не посещать школу. Поэтому было принято решение, что в течение недели школы города будут работать в дистанционном режиме, - сообщил Максим Семенов, мэр Биробиджана.

В связи с грядущими холодами многие задавались вопросом - со скольки градусов отменяют занятия в школе? Отвечаем: когда морозы достигают -25 -30 градусов. Однако детских садов в Биробиджане это не коснется.

- Что касается детских садов, то они будут работать в прежнем режиме. Родители приводят детей в дошкольное учреждение по собственному усмотрению. Кроме того, с 19 по 25 января прогулки в садах на открытом воздухе будут сокращены, - добавил мэр.

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