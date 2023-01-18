Заболеваемость ОРВИ в Хабаровском крае выше нормы в 2,5 раза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае все еще регистрируется много случаев заражений ОРВИ. Эпидпорог превышает норму на 71,6%. Такая ситуация отмечается в большинстве районов. Особенно ощутимо увеличилось число пациентов после новогодних праздников, когда дети пошли на учебу, а взрослые вышли на работу. Сейчас в регионе на карантин закрыто три класса.

- Среди населения циркулируют респираторные вирусы: грипп А, ковид, рино- и РС-вирусы, парагрипп и другие. Половина всех случаев заражения приходится на свиной грипп, - рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Сотрудники ведомства напоминают, что в общественных местах нужно надевать маску, держать социальную дистанцию и по возможности чаще пользоваться антисептиками или мыть руки.

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