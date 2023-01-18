24 купели обустроят в Хабаровском крае к 19 января
Фото: Иван МАКЕЕВ
К Крещению в Хабаровском крае обустроят 24 купели. Иордани подготовят в Хабаровске, Комсомольске и 13 районах. Территории на водоемах уже проверили сотрудники МЧС, убедились в прочности льда и отсутствии на нем трещин.
- В местах расположения купелей будут дежурить пожарные, спасатели, сотрудники ГИМС, бригады скорой помощи и полиции, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Для спуска к воде будут оборудованы поручни и ступеньки с противоскользящим покрытием. В самих купелях установят сетки, которые не позволят течению реки унести человека под лед. Возле иорданей установят палатки для обогрева.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru