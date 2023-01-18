24 купели обустроят в Хабаровском крае к 19 января Фото: Иван МАКЕЕВ

К Крещению в Хабаровском крае обустроят 24 купели. Иордани подготовят в Хабаровске, Комсомольске и 13 районах. Территории на водоемах уже проверили сотрудники МЧС, убедились в прочности льда и отсутствии на нем трещин.

- В местах расположения купелей будут дежурить пожарные, спасатели, сотрудники ГИМС, бригады скорой помощи и полиции, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Для спуска к воде будут оборудованы поручни и ступеньки с противоскользящим покрытием. В самих купелях установят сетки, которые не позволят течению реки унести человека под лед. Возле иорданей установят палатки для обогрева.

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