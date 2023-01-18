Мэр Хабаровска заявил о готовности города к аномальным морозам

Мэр Хабаровска заявил о готовности города к морозам Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске готовятся к ухудшению погоды. Уже сейчас жителям приходится несладко, температура достигает от -18 до -21 градуса днем и до -27 ночью. И это только в краевой столице. Северным районам приходится хуже, там столбики термометров опускаются до -50 градусов.

С 19 января в крае станет еще холоднее: около недели в регионе продержится температура до -34 градусов. В связи с этим могут возникнуть проблемы с транспортом, риски обморожения людей и возникновения пожаров из-за отопительных приборов.

- Аномальные холода все городские службы встретят в полной готовности. Профильные структуры заранее предупреждены о надвигающихся морозах. Во время похолодания особая роль отведена аварийным бригадам. Им предстоит в кратчайшие сроки реагировать на вызовы, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Сотрудники различных служб оповещены об ухудшении погоды. Все ведомства готовы к морозам. Жителей же предупредили о холоде и дали некоторые рекомендации. Гражданам следует воздержаться от дальних поездок и тепло одеваться. Отменят ли занятия в школах для детей, станет известно позже.

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