Митрополит Артемий освятил домовой храм в Петрынинском центре в Хабаровске

Митрополит Артемий освятил домовый храм в Петрынинском центре в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошло освящение домового храма. Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий провел обряд в Петрынинском центре. Небольшой храм открыли для подростков и преподавателей учреждения психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Центр работает с трудными детьми и подростками возрастом от 11 до 18 лет. Здесь для них есть возможность прохождения ресоциализации и психокоррекции. После обучения подопечные могут получать дальнейшее образование и трудоустраиваться.

- Мы сегодня с вами зажгли еще одну свечу пред Богом, то есть освятили храм, где будут совершаться молитвы. Пусть это место станет для вас утешением, вы будете черпать силы здесь. Всегда просите у Господа все так, как у своего родного отца. По жизни идите с Богом и помните, что Бог всегда вас слышит и готов вам помочь, - сказал митрополит Артемий.

За помощь в строительстве храма митрополит Артемий вручил благодарности Сергею Попову и Виталию Цою. Директор центра Александр Петрынин подчеркнул, что воспитанники уже полтора года читают акафист «Троеручице» на занятиях.

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