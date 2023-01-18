Долгострой застройщика «Свой Дом» сдан в Эксплуатацию в Хабаровске Фото: минстрой Хабаровского края

Еще один проблемный многоквартирный дом достроили в Хабаровске. Строительством объекта занимался застройщик ООО «Свой дом» с 2014 года. На момент начала работ у компании не было разрешительных документов, из-за чего здание отнесли к категории самовольной постройки. На подрядчика не раз подавали иски в суд с требованием снести незаконный дом, но в итоге его признали собственностью строительной компании.

- Разрешение на работы было выдано только в 2017 году и не раз продлевалось. Представители власти и надзорных органов постоянно выезжали на объект, контролируя ход строительства, - сказал Алексей Назаренко, начальник управления жилищного строительства.

Спустя более чем шесть лет дом №7 в микрорайоне «Кораблики» был введен в эксплуатацию.

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