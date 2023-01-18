Занятия в школах Николаевского района отменили с 18 января
Фото: Владимир ВОРСОБИН
Утром 18 января в Николаевском районе Хабаровского края столбик термометра показывал -38 градусов. Аномально низкая температура воздуха стала причиной отмены занятий в учебных заведениях.
- При температуре ниже 30 градусов мороза школы будут переходить на дистанционный режим работы. Дети смогут приходить на уроки по усмотрению родителей. Если ребенка дома оставить не с кем, в школе его примут, - сказала Светлана Еремина, глава управления образования администрации Николаевского района.
Родителей призвали беречь детей от выхода на улицу в сильные морозы без острой необходимости.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru