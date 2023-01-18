Ребенок попал под машину на пешеходном переходе в Хабаровске Фото: госавтоинспекция Хабаровска

В Хабаровске днем 18 января произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал девятилетний ребенок. Как сообщает госавтоинспекция Хабаровска, пострадавшего доставили в больницу, а в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.

ДТП произошло на улице Даниловского в северной части города. Около 13:15 водитель машины Mazda ехал в районе дома №16 А и при проезде нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ребенка.

ГИБДД города призывает водителей быть предельно внимательными при проездах пешеходных переходов, уступать дорогу и соблюдать скоростной режим, особенно учитывая гололедицу и погодные условия.

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