В Хабаровске проведут полную модернизацию общественного электротранспорта Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске прошло заседание по теме модернизации городского электрического транспорта. Как отметили в пресс-службе администрации, обновление и реконструкция коснется трамваев. Для них планируется сделать отдельную полосу движения, чтобы избежать пробок.

Сделать это предложила компания «Восток». Помимо полной реконструкции полосы, также будет обновлен или капитально отремонтирован подвижной состав. В случае одобрения краевая столица может стать пилотным городом, где реализуют подобный проект.

- Наша задача, чтобы люди пересели на трамваи: транспорт не будет стоять в пробках - мы хотим создать для него собственную полосу. Строительные работы будут продолжаться примерно пять лет, при этом реализация проекта обеспечит создание до 1200 рабочих мест, - сказал Андрей Мельников, представитель ООО «Восток».

На эти цели потратят порядка 35 миллиардов рублей. Деньги готов вложить инвестор. В настоящее время идут переговоры, затем решение будет за жителями города. После этих процедур начнется реконструкция.

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