Михаил Дегтярев подписал трехстороннее соглашение по развитию края Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал трехстороннее соглашение с краевым объединением организаций профсоюзов и Союзом работодателей до 2025 года. Договор касается развития в крае флагманских инициатив, связанных с повышением уровня жизни людей, условий работы и отдыха.

В частности, особое внимание будет уделяться работникам с семьями, в том числе многодетным отцам и матерям. В регионе будут развивать волонтерство и наставничество для молодых работников. Это делается для того, чтобы молодые люди понимали, что они могут получить и качественное образование, и трудоустроиться.

Подписанное соглашение означает появление в регионе дополнительных рабочих мест. При этом будет расти производительность, а вместе с тем и зарплата.

В правительстве края напомнили, что с начала этого года в стране подняли минимальный размер оплаты труда до 16242 рублей. Также повысили прожиточный минимум в крае до 20895 рублей для работающих граждан.

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