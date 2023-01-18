Перевернулся на машине и погиб: в Хабаровском крае произошло смертельное ДТП Фото: госавтоинспекция Хабаровского края

В Хабаровском крае произошло очередное смертельное происшествие на дороге. Автомобиль «Тойота Ипсум» разбился в селе Хурба Комсомольского района. Как сообщает госавтоинспекция региона, ДТП случилось днем 18 января, около 14:19.

Двигаясь со стороны аэропорта села Хурба в сторону улицы Взлетной, водитель не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, потерял контроль над управлением, совершил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием, - рассказали в ГИБДД Хабаровского края.

В результате 37-летний мужчина погиб еще до приезда скорой помощи. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверку.

Примерно за час до этого происшествия в Хабаровске случилось ДТП на пешеходном переходе. Здесь водитель сбил ребенка девяти лет. Его доставили в больницу. Госавтоинспекторы призывают водителей ездить аккуратно, чтобы избегать аварийных ситуаций.

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