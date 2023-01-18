Врачи призывают жителей Хабаровского края своевременно ревакцинироваться от COVID-19 Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае заболеваемость коронавирусом остается на сентябрьских показателях, однако небольшой рост все-таки зафиксирован после праздников. При этом госпитализаций по-прежнему немного, в сутки диагноз ставят примерно 40 пациентам. Врачи напоминают о необходимости своевременно проходить ревакцинацию от этого недуга. Ставить прививку нужно раз в полгода.

Как отмечают в краевом минздраве, вакцинация показала себя с наилучшей стороны. Благодаря вовремя поставленным прививкам вероятность госпитализации снижается, критических состояний фиксируется меньше у тех, кто вакцинировался. Помимо этого врачи рекомендуют носить маски в медучреждениях и обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами.

Вакцинация доступна в Хабаровском крае как через прививку, так и через нос. Получить вакцину можно в медорганизациях и пунктах вакцинации. Перед процедурой необходим осмотр терапевта.

Также в крае вакцинируют от гриппа. Роспотребнадзор отмечает, что в регионе будет распространяться грипп В.

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