Небольшой снег обещают Хабаровскому краю 19 января Фото: Правительство Хабаровского края

Погода в Хабаровске 19 января будет холодной и ветреной. Порывы воздуха будут достигать скорости 5-10 метров в секунду. Синоптики не исключают небольшой снег, который станет причиной наката на дорогах. Температура ночью будет от -27 до -29, днем - от -16 до -18.

В южных районах Хабаровского края погода 19 января также будет снежной. Температура ночью от -24 до -29, а местами от -33 до -38. Днем столбик термометра покажет от -10 до -15, местами от -17 до -22. Скорость ветра достигнет 7-13 метров в секунду.

В центральной части региона будет снежно. Осадки не прогнозируют только Советско-Гаванскому и Ванинскому районам. Температура ночью опустится от -25 до -43, а днем составит от -13 до -30. Северный ветер будет дуть со скоростью 1-11 метров в секунду.

На севере края существенных осадков не ожидается. Ночью будет от -27 до -45, а днем от -21 до -33. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.