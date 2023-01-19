Трагедия на Можайской: ночной пожар унес жизнь человека в Хабаровске

Хабаровчанин погиб в горящем доме 19 января
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
19 января около часа ночи в спасательную службу города сообщили о пожаре на улице Можайской. Расчеты сразу выехали на место ЧП. Приехав, они увидели горящий одноэтажный частный дом и летнюю кухню. Они были полностью охвачены пламенем. Потушить огнь пожарным мешал мусор на участке, которые преграждал доступ к постройкам.
- Для поиска жильцов дома было сформировано звено газодымозащитной службы. В одной из построек было найдено безжизненное тело человека, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Спасатели локализовали огонь в 2:14, а в 4:12 полностью его потушили. На место приехали дознаватели. Они проведут экспертизы и установят причины пожара.
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