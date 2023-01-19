Хабаровское УФАС обнаружило нарушения при закупке квартир детям-сиротам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Многомиллионные нарушения при закупках квартир для детей-сирот выявили антимонопольщики Хабаровского края. Региональный следком направил обращение в УФАС на действия «Краевого имущественного комплекса» и частного предпринимателя. По данным налоговой, с 2020 по 2021 год бизнесмен покупал квартиры, а после продавал их краевой организации. Эта недвижимость предназначалась для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, детей-сирот.

Бюджетная организация узнавала о потребности и условиях для закупки квартир края еще до появления официальной информации через телефонные переговоры и переписку с бизнесменом и его представителями. Стороны согласовывали стоимость квартир, закупочные документы, сроки публикации извещений. Этим они мешали другим субъектам участвовать в процессе.

Участники сделок незаконно получили больше 43 миллионов рублей.

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