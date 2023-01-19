Органы власти Хабаровского края приглашают выпускников вузов на стажировку Фото: Правительство Хабаровского края

Молодежь может попробовать свои силы в органах исполнительной власти региона. Выпускников вузов 2022-2023 приглашают на стажировку в краевые ведомства. Ограничений по специальностям нет. Документы нужно подать до 1 апреля, а после этого состоится конкурсный отбор среди желающих.

- Ежегодно после стажировки около 15 выпускников устраиваются на работу в исполнительные органы края. С начала реализации проекта в 2013 году стажировку прошли больше 100 выпускников ТОГУ, ДВИУ, ХГУЭП, ДВГУПС, ДВФУ, - рассказали в департаменте по вопросам госслужбы и кадров губернатора Хабаровского края.

Документы можно подать на Муравьева-Амурского, 56, в кабинете №605 с 9:00 до 12:30 или на электронную почту aakrasnova@adm.khv.ru. Необходимо направить заявление, анкету, диплом, копии паспорта, зачетной и трудовой книжки.

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