«ХабАвиа» присоединились к Единой дальневосточной авиакомпании Фото: АО «Авиакомпания «Аврора»

Власти региона и АО «Аврора-Финанс» подписали соглашение, в результате которого «Хабаровские авиалинии» вошли в состав единой дальневосточной авиакомпании.

- Авиаперевозки для регионов ДФО имеют жизненное, стратегическое значение. По решению президента создана единая дальневосточная авиакомпания, в которую входят региональные организации. Компания выполняет новые социально значимые маршруты, число которых будет только расти. Для нее будут созданы самолеты «Байкал», - сказал Юрий Трутнев, полпред президента России в ДФО.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Ирины Горбачевой, присоединение «ХабАвиа» к единой дальневосточной авиакомпании поможет региону добиться целевых показателей при закупке самолетов и увеличит пассажиропоток.

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