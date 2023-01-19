Спасатели Хабаровского края дежурят у иорданей в Крещенский сочельник Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Несмотря на сильный мороз, много жителей края пришло к иорданям на водоемах, чтобы совершить обряд омовения или набрать воды. В ночь с 18 на 19 января было открыто несколько купелей: в районе речного вокзала Комсомольска и на территории Архиерейского подворья под Хабаровском в Краснореченском. Уже утром 19 января в 12 районах Хабаровского края будет открыто 22 места для купаний на водоемах.

- Они будут организованы в Хабаровске, Комсомольске и еще 12 муниципальных районах. 22 купели находятся в открытых водоемах, и еще две вырублены только для набора воды, - сказал Виталий Дарчия, помощник начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сотрудники МЧС следят за безопасностью жителей Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Безопасность жителей обеспечивают около 400 человек - 140 сотрудников пожарных и спасательных формирований, бригады скорой помощи и полиции.

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