Минздрав предупредил хабаровчан о риске двойного заражения гриппом и коронавирусом

Минздрав предупредило хабаровчан о риске двойного заражения гриппом и коронавирусом Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Хабаровском крае заболеваемость ОРВИ превышает эпидпорог на 71,6%. Пациенты чаще обращаются к медикам с симптомами гриппа и коронавируса. Ожидается, что в ближайшее время ситуация только ухудшится.

- Среди населения циркулирует и грипп, и ковид. Две инфекции хуже, чем одна. Если по какой-то причине жители не успели сделать прививки, лучше пройти вакцинацию хотя бы от коронавируса, чтобы предупредить риски двойного инфицирования. Такое сочетание тяжело сказывается на организме. Заражение одновременно двумя инфекциями может привести к осложнениям и попаданию в реанимацию. Не исключено и развитие летальных исходов, - сказала Анна Кузнецова, главный внештатный инфекционист Хабаровского края.

Вакцинацию нужно проходить каждые полгода. В регионе есть препараты для подкожных инъекций и интраназального применения.

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