Персональные уведомления о пособиях и мерах поддержки появились на портале «Услуги27» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пользователям портала «Услуги27» начали приходить проактивные уведомления с информацией о доступных пособиях и мерах поддержки. Сообщения формируются с учетом персональных данных, занесенных в базу.

- При регистрации на портале нужно разрешить обработку персональных данных. Информация будет надежно защищена и конфиденциальна, - рассказали в минцифры Хабаровского края.

Первые уведомления получили жители региона, которым положены выплаты на детей от трех до 17 лет. Проверить сообщения можно в личном кабинете пользователя или на электронной почте. В скором времени запустят оповещения о пособиях при рождении ребенка, выходе на пенсию и другие.

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