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НовостиОбщество19 января 2023 1:35

Своевременный вывоз мусора организовали в районе имени Лазо Хабаровского края

Регоператор скорректировал маршруты и график движения мусоровозов
Александра ЯВИЩЕНКО
Своевременный вывоз мусора организовали в районе имени Лазо Хабаровского края Фото: Татьяна Пестерева

Своевременный вывоз мусора организовали в районе имени Лазо Хабаровского края Фото: Татьяна Пестерева

Представители министерства ЖКХ проконтролировали работу регоператора в районе имени Лазо. Специалисты проверили маршруты движения мусоровозов, осмотрели контейнерные площадки.

- За полгода работы регоператора исчезли несанкционированные свалки, а вдоль дорог больше не валяется мусор. В этом году реализуют семь грантов на обустройство контейнерных площадок в отдаленных поселках, - сказал Александр Кох, глава района имени Лазо.

В настоящий момент в районе мусор вывозится каждый день даже в самых отдаленных населенных пунктах. Жители уже знают, когда приезжает спецтехника, и готовят мешки с отходами заранее.

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