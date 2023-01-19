Своевременный вывоз мусора организовали в районе имени Лазо Хабаровского края Фото: Татьяна Пестерева
Представители министерства ЖКХ проконтролировали работу регоператора в районе имени Лазо. Специалисты проверили маршруты движения мусоровозов, осмотрели контейнерные площадки.
- За полгода работы регоператора исчезли несанкционированные свалки, а вдоль дорог больше не валяется мусор. В этом году реализуют семь грантов на обустройство контейнерных площадок в отдаленных поселках, - сказал Александр Кох, глава района имени Лазо.
В настоящий момент в районе мусор вывозится каждый день даже в самых отдаленных населенных пунктах. Жители уже знают, когда приезжает спецтехника, и готовят мешки с отходами заранее.
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