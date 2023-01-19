Судьба девяти долгостроев решилась в Хабаровске в 2022 году
Фото: Администрация Хабаровска
В прошлом году в Хабаровске ввели в эксплуатацию 26 многоквартирных (МКД) и 415 индивидуальных жилых домов. Все это время на особом контроле была проблема долгостроев. В 2022-м удалось решить судьбу девяти проблемных объектов:
- МКД на Заозерной на 48 квартир (застройщик «Кетом»), который планировали сдать летом 2021 года;
- три МКД на Тихоокеанской на 95 квартир (застройщик «Свой дом» и его бенефициары);
- дом на Совхозной, 5 (ООО «ФЖС»);
- многоэтажка на Фабричной на 118 квартир (застройщик «Азия Трест»);
- дом №25 в Индустриальном районе от застройщика «Сахалин Инжиниринг»;
- МКД на Весенней на 90 квартир (застройщик «Домострой»);
- МКД на Запарина на 162 квартиры (застройщик «РегионЖилье»).
Проблемные объекты на Павла Морозова будут достраивать «Сахалин-Инжиниринг», «Стройкор Плюс», «Реал Строй» и «Град Сервис». «Талан-Регион-24» займется пятью многоэтажками в северной части микрорайона №6-7, которые планируют сдать в 2026 году. Рядом «Ю-Девелопмент» начал работы по возведению четырех домов на 474 квартиры, запланированных к сдаче на 2024 год.
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