Стоимость аренды имущества Хабаровского края сохранилась на уровне 2022 года

Стоимость аренды имущества Хабаровского края сохранилась на прошлогоднем уровне Фото: Иван МАКЕЕВ

Предприниматели края могут арендовать имущество, которое находится в собственности региона, по прошлогодним ставкам. Льготы доступны представителям малого и среднего бизнеса, самозанятым, которые оформили договор аренды до 1 января 2023 года.

- В регионе установлена арендная плата за пользование краевым имуществом в первый год (кроме земельных участков) в размере пяти процентов от базовой годовой ставки. Такой шаг будет стимулировать начинающий бизнес, - сказал Никита Матвеев, министр имущества Хабаровского края.

Бизнесмены со статусом сельхозпроизводителя или занятые в сфере социального предпринимательства могут получить имущество в безвозмездное пользование.

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