Детская школа программирования открылась в Комсомольске-на-Амуре Фото: минэкономразвития Хабаровского края

С начала года в Комсомольске открылась школа программирования для детей, основателем которой стал Алексей Младов, резидент бизнес-инкубатора Хабаровского края. На занятия уже ходят трое учеников, но предприниматель уверен, что скоро их будет гораздо больше.

- Кроме приобщения детей к азам программирования, приучаю их к мысли о том, что можно честно зарабатывать деньги на своих знаниях, - сказал Алексей Младов.

По словам предпринимателя, у него отличные условия для ведения своего дела. Бизнес-инкубатор находится в центре города. Помещение он арендует по льготной ставке. Как работающему в IT-сфере, ему также дали дополнительную скидку 50%.

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