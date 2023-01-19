Сергей Кравчук и Михаил Дегтярев побывали на иордани в Амурской протоке Фото: Администрация Хабаровска

19 января отмечают христианский праздник Крещение Господне. Жители Хабаровского края участвуют в крещенских купаниях, набирают воду в купелях. На одной из иорданей, вырубленной в Амурской протоке, сегодня побывали глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, мэр Хабаровска Сергей Кравчук и митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

- Дорогие хабаровчане, пусть Господь хранит и оберегает вас от бед и ненастий, а надежда и вера сопутствуют вам во всех добрых делах. Пусть впереди ожидают нас только радостные дни под ясным мирным небом, - пожелал Сергей Кравчук жителям краевой столицы.

Напомним, что на Крещение принято освящать воду и купаться в иорданях (прорубях в виде креста). Древние обряды - символы очищения духа и тела.

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