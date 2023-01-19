Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 января 2023 3:45

Хабаровский край получил 103 миллиона рублей по программе «Регион для молодых»

За эти деньги будет усилена работа с молодежью
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровский край получил 103 миллиона рублей по программе «Регион для молодых»

Хабаровский край получил 103 миллиона рублей по программе «Регион для молодых»

Фото: Правительство Хабаровского края

В России подвели итоги федерального конкурса «Регион для молодых». По его итогам Хабаровский край получил 103 миллиона рублей, которые направит на реализацию больше 30 мероприятий и открытие молодежных центров.

- В этом году сетевые акции запустят в 17 районах края, Хабаровске и Комсомольске. Регион ждет крупнейшее всероссийское событие - форум «Амур». Также впервые состоится «Детский Амур» для участников от 14 лет, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Напомним, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин поручил главам регионов усилить работу с молодежью. Хабаровский край уже приступил к реализации задачи.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.