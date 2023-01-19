Дорожные службы уберут снег на улице Владивостокской в Хабаровске 20 января Фото: Администрация Хабаровска

20 января дорожники приступят к уборке снега и льда на Владивостокской. Дорогу начнут чистить в 9:00 спецтехникой для механического удаления наледи. На время работ движение по улице перекроют. Снегоуборочную технику будут сопровождать сотрудники ГИБДД.

- Просим хабаровчан убрать утром припаркованные авто с проезжей части и выбирать альтернативные маршруты для передвижения по городу, - обратились к жителям краевой столицы в управлении дорог и внешнего благоустройства Хабаровска.

В мэрии не сказали, сколько времени займет чистка. Местные жители надеются, что дорогу откроют к вечеру, когда многие возвращаются с работы.

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