Миллион за моральный вред: хабаровчанин выиграл суд против бывшего работодателя

Мужчина получил миллион рублей компенсации за моральный вред в Хабаровске Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

Мужчина из Хабаровска во время командировки попал в аварию. Он получил тяжелые травмы, из-за чего потерял трудоспособность. Пострадавший больше не мог полноценно участвовать в жизни семьи, его активность снизилась, что причиняло ему моральные страдания.

Мужчине пришлось уволиться с работы, так как выполнять свои обязанности он был не в состоянии. Он подал в суд на работодателя о компенсации морального вреда. Его требования о выплате миллиона рублей были удовлетворены.

Чтобы обеспечить выплату долга ответчиком, судебные приставы запретили регистрационные действия на авто, вынесли постановление о списании миллиона со счетов в банке. Должник не выплатил компенсацию вовремя, поэтому с него взыскали дополнительный исполнительский сбор в размере 128 тысяч рублей. Только после этого экс-начальник пострадавшего выплатил всю сумму долга.

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