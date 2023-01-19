Месячник патриотической работы начнется 20 февраля в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Через месяц в Хабаровске начнется месячник патриотической работы, в котором примут участие учебные заведения города. В школах, детсадах и учреждениях допобразования откроются тематические выставки, пройдут конкурсы рисунков, спортивные и развлекательные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Для ребят проведут уроки мужества, круглые столы, организуют экскурсии.

- Впервые пройдет городской конкурс театральных коллективов «Мы за великую державу!» и конкурс на лучшую методическую разработку внеурочного занятия «Разговоры о важном», - рассказали в администрации Хабаровска.

Школьники побывают в воинских частях, посмотрят, как живут и чем занимаются солдаты. Для ребят устроят кадетский балл, а закончится месячник гала-концертом «Россия. Будущее. Мы».

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