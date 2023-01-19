Горзеленстрой проводит обрезку деревьев на улице Ленина в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
Специалисты Горзеленстроя проверили деревья на Ленина и приступили к обрезке сухих веток и пораженных частей растений. Вязы и тополя, которые могут упасть, озеленители спилят под корень.
- Здесь растут возрастные деревья, у которых много сухих веток. Они нависают над тротуарами, а при сильном ветре ломаются и падают наземь. Омолаживающая обрезка растениям необходима, чтобы они не угрожали прохожим и проезжающим машинам, - сказал Василий Шилов, представитель управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска.
На Ленина планируется привести в порядок около 200 деревьев. Делать это нужно зимой, до начала сокодвижения.
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