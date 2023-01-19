Рояль в сугробах: неизвестные выкинули пианино в центре Магадана

Пианино в центре города нашли жители Магадана Фото: Telegram/@nemagadan

Неизвестные выкинули пианино прямо посреди города. Эта история произошла в Магадане. Личности дарителей неисправного инструмента не установлены. Отмечается, что пианино в плачевном состоянии: оно сломано и разваливается на куски.

- У нас работает региональный оператор. Пианино отвезут на пункты приема крупногабаритного мусора, - сказали «КП» - Хабаровск» в мэрии Магадана.

Пианино лежало в Школьном переулке недалеко от областного театра. Жители предположили, что кому-то просто было лень утилизировать неисправный инструмент по правилам. Другие считают, что пианино и вовсе могли выкинуть с балкона прямиком на тротуар.

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