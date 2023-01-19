Осадки и ветер ожидают Хабаровский край 20 января Фото: Евгения ГУСЕВА

Очередные сюрпризы принесет погода Хабаровску 20 января. Температура воздуха в среднем упадет еще на 2-3 градуса. Ночью будет от -25 до -27, а днем от -19 до -21. Порывы ветра достигнут 11 метров в секунду. В течение дня возможен снег, из-за которого на дорогах города появится накат. Повысится риск аварий.

На юге Хабаровского края местами небольшой снег и ветер до 7-12 метров в секунду. Ночью ожидается от -22 до -27, днем - от -17 до -22. В центральной части региона возможны осадки. Ночная температура воздуха достигнет от -18 до -34, а дневная от -13 до -29. Скорость ветра составит 3-12 метров в секунду. В северных районах осадки маловероятны. Ночью будет от -26 до -45, а днем от -22 до -32 градусов. Ветер поднимется до 12 метров в секунду.

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