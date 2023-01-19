Могут сесть из-за тысячи рублей: два железнодорожника заплатили за аттестацию в Хабаровске

Двух помощников машинистов будут судить за дачу взятки в Хабаровске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Двое сотрудников локомотивного депо Хабаровск-2 решили пройти профаттестацию, заплатив одному из представителей комиссии. Оба мужчины работали помощниками машиниста и решились дать взятку, не согласовывая это друг с другом. Они оба обратились к одному и тому же посреднику, чтобы тот договорился о сдаче экзаменов. Тот согласился помочь за полторы тысячи рублей при условии, что 500 он оставит себе, а тысячу передаст представителю комиссии.

- В отношении обоих мужчин завели уголовные дела за мелкое взяточничество и передали в суд для рассмотрения. Им грозит до года лишения свободы, - рассказали в УТ МВД России по ДФО.

Суд назначил получателю взятки большой штраф. Вместе с этими двумя за ним числится уже семь подобных эпизодов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.