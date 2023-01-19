Тысячи хабаровчан искупались в иорданях на Крещение 19 января Фото: Администрация Хабаровска

Тысячи жителей краевой столицы не испугались крещенских морозов и решились на обряд омовения в купелях. К одной из прорубей сегодня приехал мэр Хабаровска Сергей Кравчук и губернатор края Михаил Дегтярев. Они поздравили жителей с праздником, пожелали им крепкого здоровья и счастья.

На Амурской протоке оборудовали несколько прорубей, которые освятил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Рядом с купелями установили теплые палатки, где можно согреться и обсохнуть. У каждой купели дежурят сотрудники МЧС, врачи и полиция. Всего в Хабаровске обустроили три места для крещенских купаний: на Минусинской, в поселке Горького и в «Северном» парке. Все они будут открыты до 17:30.

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