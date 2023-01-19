Михаил Дегтярев поздравил жителей Хабаровского края с Крещением Фото: Александр Янышев

19 января губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в церемонии освящения воды на Амурской протоке, которую совершил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Здесь, несмотря на мороз до -20 градусов, собрались сотни жителей города, чтобы окунуться в одну из иорданей.

- Примите искренние поздравления! Сегодня тысячи людей совершают омовение по всей России, и Хабаровский край - не исключение. Мы подготовили 22 купели. Их все освятили наши православные священники. Желаю всем веры, надежды и любви. Любовь есть Господь, Господь есть любовь, а любовь - это то, что нас объединяет, - поздравил хабаровчан Михаил Дегтярев.

Всего в крае организовано 22 места для купания в открытых водоемах.

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