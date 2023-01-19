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НовостиОбщество19 января 2023 6:58

Центр «Мой бизнес» расширил поддержку предпринимателей Хабаровского края

Теперь бизнесменам доступно 12 комплексных услуг
Александра ЯВИЩЕНКО
Центр «Мой бизнес» расширил поддержку предпринимателей Хабаровского края

Центр «Мой бизнес» расширил поддержку предпринимателей Хабаровского края

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Центр «Мой бизнес» провел опрос, по результатам которого были определены самые востребованные услуги для предпринимателей. Одна из них - продвижение в Сети и СМИ. В этом году бизнесмены, работающие больше года, смогут получить 12 комплексных услуг.

- Только в 2022 году мы 541 раз оказали помощь в продвижении бизнеса и получили больше 640 заявок. В 2023-м планируем увеличить число обработанных обращений до 629. Нам удалось сформировать список самых востребованных услуг, которые направлены на продвижение бизнеса и поиск новых клиентов, - сказала Екатерина Чабан, директор центра «Мой бизнес» Хабаровского края.

Предпринимателям будут помогать с разработкой сайтов и брендбуков, размещением рекламы, созданием контента, участием в госзакупках и прочим.

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