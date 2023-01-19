Центр «Мой бизнес» расширил поддержку предпринимателей Хабаровского края Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Центр «Мой бизнес» провел опрос, по результатам которого были определены самые востребованные услуги для предпринимателей. Одна из них - продвижение в Сети и СМИ. В этом году бизнесмены, работающие больше года, смогут получить 12 комплексных услуг.

- Только в 2022 году мы 541 раз оказали помощь в продвижении бизнеса и получили больше 640 заявок. В 2023-м планируем увеличить число обработанных обращений до 629. Нам удалось сформировать список самых востребованных услуг, которые направлены на продвижение бизнеса и поиск новых клиентов, - сказала Екатерина Чабан, директор центра «Мой бизнес» Хабаровского края.

Предпринимателям будут помогать с разработкой сайтов и брендбуков, размещением рекламы, созданием контента, участием в госзакупках и прочим.

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