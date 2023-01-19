В Хабаровском крае на автодромах ВВО началась подготовка военных водителей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В учебных центрах Восточного военного округа стартовала подготовительная программа для военных водителей. Практику отрабатывают на машинах категорий «С», «Д», «Е». Водители учатся маневрированию на сложных участках, оттачивают мастерство вождения на подъемах и спусках с крутыми наклонами и поворотами. Занятия проходят на автодромах Хабаровского и Забайкальского краев.
- Ранее с военными водителями были проведены теоретические занятия по изучению технических характеристик автотехники, прицепов и тралов, а также требований безопасности при ее эксплуатации, - сообщили в пресс-службе ВВО.
Тренироваться водители будут также в условиях ограниченной видимости из-за морозной дымки, а также в условиях снегопада, с прицепами и на зимних трассах. Как отмечают в округе, вождение тяжелого автомобиля указанных категорий кардинально отличается от вождения обычной легковой машины.
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