В Хабаровском крае на автодромах ВВО началась подготовка военных водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В учебных центрах Восточного военного округа стартовала подготовительная программа для военных водителей. Практику отрабатывают на машинах категорий «С», «Д», «Е». Водители учатся маневрированию на сложных участках, оттачивают мастерство вождения на подъемах и спусках с крутыми наклонами и поворотами. Занятия проходят на автодромах Хабаровского и Забайкальского краев.

- Ранее с военными водителями были проведены теоретические занятия по изучению технических характеристик автотехники, прицепов и тралов, а также требований безопасности при ее эксплуатации, - сообщили в пресс-службе ВВО.

Тренироваться водители будут также в условиях ограниченной видимости из-за морозной дымки, а также в условиях снегопада, с прицепами и на зимних трассах. Как отмечают в округе, вождение тяжелого автомобиля указанных категорий кардинально отличается от вождения обычной легковой машины.

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