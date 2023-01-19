Кинопортрет 2022 года: самые популярные фильмы и сериалы в видеосервисе Wink

Фото: Wink

Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») представляет кинокартину 2022 года - топ-25 фильмов и сериалов по количеству просмотров. В списках лидеров более половины занимают российские проекты. Жанровые предпочтения кино- и сериальных просмотров сильно отличаются: если в полном метре лидируют боевики, то в сериалах - мелодрамы. В 2022 году Wink заметно увеличил количество эксклюзивов, в том числе в партнерстве с другими ведущими онлайн-кинотеатрами. Именно собственные проекты заняли большую часть позиций в рейтингах.

«Мы хорошо знаем свою аудиторию и, принимая решения об оригинальных или эксклюзивных проектах, в первую очередь ориентируемся на ее предпочтения. Наши эксклюзивы составляют более половины топ-25 по итогам прошлого года, и это лучшая оценка принятых контентным комитетом решений. Фантастический успех сериалов линейки Wink Originals «The Телки», «Надвое», «Чернобыль», «Стая» и «Аврора» вдохновляет нас на поиски лучших сценариев, режиссеров, продюсеров и студий, готовых делать проекты столь же высокого класса. Wink завершает формирование портфеля эксклюзивных премьер на 2023 год, и мы уверены, что наши подписчики обязательно получат от них новые яркие впечатления и эмоции», - отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

Топ-25 фильмов

1. «Непослушник» (12+).

2. «Небо» (12+).

3. «Дикая» (16+).

4. «Булки» (16+).

5. «Батя» (16+).

6. «Родители строгого режима» (12+).

7. «Наемник» (18+).

8. «Бабки» (16+).

9. «Дюна» (12+).

10. «После» (16+).

11. «Решала: Брат» (18+).

12. «Человек-паук: Возвращение домой» (16+).

13. «Холодное золото» (16+).

14. «Флешбэк» (18+).

15. «Солнцепек» (18+).

16. «Добро пожаловать в семью» (16+).

17. «Черный ящик» (12+).

18. «1941. Крылья над Берлином» (12+).

19. «Зема-3. Новогодний замес» (18+).

20. «Ряд 19» (16+).

21. «Лето 1941 года» (16+).

22. «Джуманджи: Новый уровень» (12+).

23. «Игра теней» (16+).

24. «Летчик» (12+).

25. «Чемпион мира» (18+).

В топе кинофильмов, включая шесть первых строк, - 16 произведений российских кинематографистов. Любопытно, что в числе лидеров впервые оказался фильм из Казахстана - «Лето 1941 года» (военно-историческое кино, основанное на реальных событиях). Если смотреть на тематические предпочтения подписчиков видеосервиса, то чаще всего выбирали боевики (13 проектов, включая фэнтези, исторические, военные), комедии (девять проектов) и триллеры (пять проектов).

Топ-25 сериалов

1. «The Телки» (18+).

2. «Постучись в мою дверь» (18+).

3. «Надвое» (18+).

4. «Чернобыль» (2022, 18+).

5. Трудные подростки» (18+).

6. «Русалки» (16+).

7. «Киллер» (18+).

8. «Стая» (18+).

9. «Аврора» (18+).

10. «СМЕРШ. Продолжение» (18+).

11. «Ветреный» (18+).

12. «И снова здравствуйте!» (18+).

13. «Ваша честь» (18+).

14. «Порт» (16+).

15. «Дом Дракона» (18+).

16. «Дылды» (18+).

17. «Тетя Марта» (16+).

18. «Зёма» (18+).

19. «Черная любовь» (18+).

20. «Нулевой пациент» (18+).

21. «История девятихвостого лиса» (18+).

22. «Нулевые» (18+).

23. «Кухня» (18+).

24. «Последний аксель» (18+).

25. «Шифр» (16+).

В топ-25 сериалов российские проекты представлены еще ярче: лишь пятая часть картин произведена за рубежом. Тематически сериальные лидеры сильно отличаются от киношных. Девять сериалов - из категории «драмы» (включая остросоциальные темы), а далее по шесть проектов представляют «мелодрамы», «детективы» и «комедии». За мелодраматическую и романтическую тематику отвечают в том числе три турецких сериала и один - южнокорейский. В топ-5 уверенно расположились три проекта из линейки Wink Originals: «The Телки» (по мотивам одноименной книги Сергея Минаева, действие которой перенесено в наши дни и рассказывает о беспощадности женской мести), «Надвое» (мелодрама Валерия Тодоровского о том, как нежданная любовь может поделить жизнь на две половины) и «Чернобыль» (российский сериал о самой страшной аварии на атомной электростанции, основанный на книге реального участника событий). Интересный факт: в топ-25 попал единственный документальный сериал - «Нулевые». Это авторский проект Сергея Минаева об одном из самых грандиозных десятилетий в современной истории страны.

Топ-15 детского контента

1. «Три кота и море приключений» (0+).

2. «Артек. Большое путешествие» (6+).

3. «Мой папа - вождь» (6+).

4. «Барбоскины Team» (0+).

5. «Босс-молокосос 2» (6+).

6. «Кощей - похититель невест» (6+).

7. «Смешарики. Начало» (0+).

8. «Волк и лев» (6+).

9. «Финник» (6+).

10. «Мальчик-дельфин» (6+).

11. «Королевский корги» (6+).

12. «Мы - монстры 2» (6+).

13. «Зверопой 2» (6+).

14. «Красная шапочка» (12+).

15. «Пес-самурай и город кошек» (6+).

Популярность многих детских фильмов и анимации обгоняет кино для более взрослой аудитории. Например, мультфильм «Три кота и море приключений» - на первом месте по количеству просмотров среди всех произведений, представленных в онлайн-кинотеатре. И вообще, российская анимация, как всегда, занимает лидирующие позиции в детском топе. В целом итоги 2022 года подтверждают, что Wink - семейный видеосервис, в котором большим спросом всегда пользуется кино для детско-юношеской аудитории и просмотра всей семьей.