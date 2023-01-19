Крещенские купания прошли в Хабаровском крае без происшествий Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае за время крещенских купаний не зафиксировано никаких серьезных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Всего в крае было организовано 22 места для омовения. Некоторые из них начали работать уже накануне, в сочельник.

- На данный момент традиционные крещенские купания в регионе проходят без происшествий. Все мероприятия проходят спокойно и безопасно. Несмотря на низкие температуры, людей приходит к купелям много, хотя в некоторых районах отмечается снижение числа посетителей. Для омовения и набора воды иордани организованы для жителей в 12 муниципальных районах, а также в городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, - сообщили в МЧС.

19 января к иордани на Амурской протоке приезжали представители власти. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и мэр краевой столицы Сергей Кравчук приняли участие в освящении воды в проруби и поздравили жителей с православным праздником.

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