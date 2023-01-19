Хабаровск и столицу Монголии свяжет чартерный авиарейс Фото: Алексей БУЛАТОВ

Город Хабаровск и столицу Монголии Улан-Батор свяжет чартер. Рейсы будет выполнять авиакомпания Монголии Hunnu Air. Предварительно, самолет из этой страны будет прилетать каждую неделю по субботам. Из Хабаровска самолет будет летать туда уже по воскресеньям. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

Полетная программа запланирована на период с 18 февраля по 26 марта, - пишет Пунтус.

Как отметила министр, чартерный рейс будет удобно состыковывать с перелетами в Сеул и Токио.

Авиасообщение в Хабаровском крае развивается. Сегодня в правительстве сообщили о том, что «Хабаровские авиалинии» вошли в состав единой дальневосточной авиакомпании. Подписанное соглашение позволит в будущем еще больше развивать направление.

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