Увезли на скорой: ребенок попал под колеса машины в Хабаровске

Водитель сбил 10-летнего ребенка на переходе в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

19 января около 18:15 случилась авария на перекрестке Краснореченская - Суворова. 10-летний ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. В это время «Тойота», не сбавляя скорости, выехала на переход. Ребенок не сумел увернуться от удара и попал под колеса.

- Несовершеннолетний получил травмы. Его увезли на скорой в больницу. На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Водителям напоминают о том, что нужно соблюдать скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий, уступать дорогу пешеходам.

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