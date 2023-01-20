Встреча по вопросам оплаты за вывоз мусора прошла в администрации Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В городскую администрацию обратилась Галина Ганина, которая живет в частном секторе. Она просила местные власти разобраться с платежами за вывоз мусора. Для женщины организовали круглый стол со специалистами. Хабаровчанка установила на своем участке мусорный контейнер, но регоператор отказал ей в вывозе отходов, так как эта площадка не внесена в городской реестр и не соответствует нормам.

- К месту предъявляется ряд требований в соответствии с СанПиН, и оно должно быть на учете в мэрии. До этого момента регоператор не имеет права вывозить мусор, - сказал Александр Куликов, представитель министерства ЖКХ Хабаровского края.

Местные власти приняли решение о создании контейнерной площадки для группы домов, в число которых входит и адрес Галины Ганиной. Сейчас решается вопрос финансирования.

Хабаровчанка также пожаловалась на платежи за вывоз мусора, которые теперь рассчитываются по квадратуре жилья. Ей объяснили, что начисления производятся по закону, так как после появления регоператора услуга перешла в разряд коммунальных. Женщина попросила рассмотреть в индивидуальном порядке ее просьбу по начислению платы по фактическому объему накопленного мусора. Но ей отказали, объяснив, что правила одни для всех.

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