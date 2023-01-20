На ошибках не учится: хабаровчанин загремел в колонию за рецидив с алкоголем за рулем

Мужчина получил срок за пьяное вождение без прав в Хабаровске Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

30-летний житель Хабаровска уже попадался с сильным перегаром за рулем. На первый раз он отделался штрафом в размере 200 тысяч и лишением прав почти на три года. Имея судимость, в августе 2022 года он повторно сел за руль подшофе, но теперь уже без водительских прав. Его остановили и задержали сотрудники ДПС. На этот раз наказание для мужчины выбрали гораздо суровее.

- За управление машиной в пьяном виде, при наличии судимости за аналогичное преступление, мужчину приговорили к лишению свободы на полгода. Он проведет это время в колонии-поселении, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Также мужчине запретили заниматься любой деятельностью, которая связана с вождением автомобиля, сроком на 5,5 года.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.