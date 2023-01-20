Три лавины сошли на дорогу Герба - Омсукчан в Магаданской области
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
В Магаданской области на участке дороги Герба - Омсукчан с 238 по 231 километр сошло три лавины. Как сообщают местные паблики, их общая протяженность составила около 100 метров, а высота - до семи метров.
- На месте работают три единицы тяжелой спецтехники, - рассказали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.
Ситуация находится под полным контролем ответственных ведомств. Угрозы для местных жителей нет. Сообщается, что проезд для транспорта 20 января будет перекрыт до 11:00, пока дорогу полностью не расчистят. Возможно, трассу откроют раньше, если удастся справиться со снежными завалами раньше установленного времени.
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