«Дни районов» пройдут в год 85-летия Хабаровского края Фото: Администрация Хабаровска

4 февраля в регионе стартует туристический проект «Дни районов Хабаровского края», который посвящен 85-летию с момента основания нового субъекта России. Мероприятие направлено на популяризацию отдыха в разных уголках края.

- В рамках флагманской инициативы «Край притяжения. Туризм в удовольствие» мы запустили проект «Отдыхаем в крае», он направлен на организацию доступного отдыха в регионе. Задача на 2023 год - проведение «Дней районов края». Наша цель - сделать Хабаровский край не только популярным, но и модным местом для российского туриста, - сказал Михаил Дегтярев, глава региона.

Старт проекту дадут в Хабаровске на площадке возле Утеса. Согласно концепции мероприятия, каждый месяц будет посвящен знакомству с одним из муниципалитетов региона.

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